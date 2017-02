Tião Viana garante apoio a projetos da prefeitura de Mâncio Lima

O governador Tião Viana recebeu na tarde desta segunda-feira, 6, a visita do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, e garantiu o apoio do governo do Estado em projetos da prefeitura em benefício da população da cidade.

Em conversa, que contou ainda com a participação do deputado estadual Jonas Lima, o governador e o prefeito acordaram parcerias principalmente na área de produção rural e limpeza urbana do município.

“O governador tem dado toda a atenção a projetos parceiros de benefício para a nossa cidade, e garantiu que vai nos ajudar no lançamento de programas de fomento e melhorias”, conta o prefeito Isaac Lima.

Entre as principais apostas do governo do Estado para o município, estão investimentos nas cadeias produtivas do coco e da piscicultura. (ORioBranco.Net)