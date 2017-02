Sem Polaco, Galo está quase definido para pegar o América-MG

Com o meia-atacante Polaco vetado para a estreia da Copa do Brasil, o Galo Carijó realizou na tarde de ontem (6), no Campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), coletivo-apronto visando o confronto desta quarta-feira (8), no estádio Arena da Floresta, contra o América-MG, às 20h30.

Na movimentação da tarde de ontem (6), o time celeste teve uma baixa ao final na metade da primeira parte do coletivo. O volante Leandro sentiu o incômodo muscular na coxa direita e deixou a atividade, mas não preocupa, segundo revelou o técnico celeste Álvaro Miguéis. Com isso, o time celeste da estreia na primeira fase da Copa do Brasil não fugirá a essa formação: Babau, Januário, Diego, Miller e Antônio Marcos; Leandro (Tragodara/Olliver), Joel, Careca, Weverton e Jeferson; Rafael Barros.

Com a necessidade de vencer o confronto diante dos mineiros, isso devido à força do regulamento (empate favorece ao time visitante), o treinador celeste explicou que a equipe vai buscar manter a postura tática da temporada passada, jogando sempre em busca da vitória.

Esperança de gols

Peça importante do título estadual do ano passado e da Campanha na disputa da Série D, o atacante Rafael Barros não esconde que o duelo diante do América-MG será complicado. O atacante comentou que será necessário jogar com muita inteligência e com o apoio do torcedor para o time avançar na competição. “Agente já começa o jogo eliminado, então temos que ser inteligente, respeitando a equipe deles, mas buscarmos o resultado positivo”, frisou o atacante.

Últimos ajustes

Na tarde de hoje (7), às 15h, no CT Adauto Frota, o time celeste faz os últimos ajustes antes de medir forças contra o Coelho.

Ingressos

Os ingressos para a estreia do Galo Carijó na Copa do Brasil estão à venda pelos preços de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), nas lojas do Supermercado Araújo do Tangará, Isaura Parente, Seis de Agosto e Placas, na capital.

MANOEL FAÇANHA

aceaesportes