Secretaria de Esporte divulga edital de inscrições aprovadas no concurso do programa Esporte e Lazer na Comunidade

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), divulgou nesta terça-feira, 7, o edital das inscrições deferidas e indeferidas no processo de seleção de profissionais para o programa Esporte e Lazer na Comunidade. O edital está publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e no portal da Prefeitura de Rio Branco (www.riobranco.ac.gov.br). A publicação trata também das inscrições dos concorrentes à vaga de pessoas com deficiência que passarão por perícia médica.

A SEMEL informa que a prova escrita será realizada no dia 19 de fevereiro de 2017, no Colégio Barão do Rio Branco (CEBRB), na Getúlio Vargas, 232, Centro, nos turnos e horários descritos no edital 01/2017, que traz detalhes do certame.

Veja o edital com as inscrições: https://goo.gl/ThVv35