Sandra de Sá sobre namorada 29 anos mais jovem: ‘Juntas e felizes

Muita gente ainda não sabe, mas a cantora Sandra de Sá, 61, vive um romance há mais de 6 anos. A escolhida para ocupar o coração da artista foi a compositora Simone Malafaia, de 32 anos.

Em conversa com a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, a dona do hit “Bye bye tristeza” comentou que não vê problemas em se relacionar com uma mulher quase 30 anos mais jovem do que ela. “Estamos juntas e felizes. Não tive crise de idade, parada da menopausa, tudo está passando batido, gosto tanto de viver que não dá tempo para essas paradas”, explicou a famosa.

Sandra de Sá e Simone Malafaia se conheceram no Projeto Conexão Japa Preta, famoso por revelar novos talentos da música carioca. Em suas redes sociais, a cantora não abre mão de divulgar cliques ao lado da amada, bem como mostrar momentos da intimidade do casal.

