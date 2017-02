Policiais militares do 10º Batalhão fazem cota e presenteia jovem com bicicleta

Uma cena registrada por policiais militares do 10º Batalhão do Alto Acre, localizado na cidade de Brasiléia, ao realizarem uma ronda próximo a uma praça na cidade vizinha de Epitaciolândia, deram conta de uma situação inusitada.

Perceberam que um garoto de 11 anos, estava passeando numa bicicleta, o que seria normal, só que um detalhe chamou atenção. As rodas não possuíam os pneus e pedalava apenas com os aros, a parte metálica, e se demonstrava muito feliz.

Dia em que encontraram Felipe na antiga bicicleta…

Foi quando os policiais se compadeceram com o caso. O jovem foi identificado como Felipe Barbosa, que mora no Bairro do Aeroporto com sua mãe, avó e outros irmãos. De família humilde, não tinha condições de lhe dar uma bicicleta perfeita.

Dai então, resolveram fazer uma cota com todos do Quartel e compraram uma bicicleta nova, além de sacolões para ajudar. Felipe e sua avó, Dona Luzia Gomes, receberam os policiais nesta segunda-feira, dia 6, em sua casa com a boa notícia.

Felipe já não tem mais a velha bicicleta e ficou muito feliz com novo presente, juntamente com sua avó, que agradeceu muito aos policiais pelo carinho dedicado ao seu neto. “Agradeço de coração o que fizeram, pois crio Felipe sozinha junto com sua mãe e os demais. Que Deus abençoe e lhes guardem”, disse Dona Luzia.

