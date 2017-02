No Acre, homem leva quatro tiros em frente à casa de amigos e sobrevive

José Cristiano Souza de Oliveira, de 30 anos, sobreviveu após ser atingido com quatro tiros na noite desta segunda-feira (6) enquanto estava na frente da casa de uns amigos em Cruzeiro do Sul. A tentativa de homicídio ocorreu no bairro Sabueiro e, segundo a polícia, os tiros atingiram o braço, o quadril e as costas da vítima.

Dois homens em uma motocicleta teriam passado e visto Oliveira em frente da casa conversando com uma amigo. Em seguida, voltaram e já começaram a atirar contra ele. Ele foi encaminhado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado e estável.

A mulher da vítima, Keila Silva, conta que estava do outro lado da rua quando a dupla tentou matar o seu marido.

“Estava eu e mais quatro pessoas e ele estava no outro lado da rua. Ele está bem, mas não fala nada a respeito desses tiros. Não sei se tem a ver com a briga que ele teve na semana passada. O que eu quero é que a polícia investigue e prenda quem tentou matar meu marido”, desabafa.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Geral da cidade. Segundo a polícia, na semana passada, a vítima teria se envolvido em uma briga. “É mais um fato envolvendo disparo com arma de fogo com característica de execução. Ainda não dá para afirmar as causas desse episódio. Há suspeita que tenha sido em decorrência de uma rixa recente”, explica o delegado Lindomar Ventura.

A polícia também identificou alguns suspeitos e já faz buscas. Ventura acredita que deve prender os autores em breve. “Ainda não realizamos nenhuma prisão relativa a este caso. Estamos com diligência em andamento e vamos continuar as investigações até a conclusão do caso com a autoria identificada e encaminhada para a justiça”, finaliza.

