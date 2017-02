Incidência de dengue cai 73% na capital

As ações da Prefeitura de Rio Branco contra o mosquito aedes Aegipty provocaram a redução de 73% no número de casos suspeitos de dengue comparando a segunda semana de janeiro de 2017 com o mesmo período do ano passado. Em 2016 foram registrados 388 casos suspeitos, este ano foram 103 registros, segundo o boletim número 2 do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

“Isso se deve à Ação de Inverno, a grande operação que a Prefeitura realiza nos bairros, que começou já em novembro de 2016 apesar de ter sido lançada no começo do ano. O trabalho integrado entre as Secretarias de Saúde e de Serviços Urbanos tem sido fundamental para a queda no número de casos, bem como o reforço na visitação que chamamos intradomiciliar, com os agentes de endemias fazendo buscas nas casas”, disse o secretário de Saúde, Oteniel Almeida.

A Ação de Inverno está fazendo uma varredura nos bairros de maior incidência do mosquito aedes Aegipty. O trabalho é detalhado e as equipes da SEMSUR e da SEMSA passam grande temporada nos bairros determinados pela Vigilância Epidemiológica como sendo os que possuem maior infestação do mosquito. As equipes já estiveram nos bairros Seis de Agosto, Universitário III e Cidade Nova. Esta semana, segundo a SEMSUR, as equipes de limpeza, remoção de entulhos e os agentes de endemias estarão nos bairros Universitário I e II.

“A redução da dengue é expressiva em Rio Branco mas alertamos às pessoas para que mantenham os cuidados com os reservatórios de água, especialmente aqueles que ficam no solo”, pediu o secretário Oteniel Almeida.

Além da dengue, o mosquito aedes Aegipty transmite também a febre Chikungunya e o vírus Zika. A prevenção é a única arma para evitar essas doenças. É importante não acumular água em latas, vasinhos de planta, jarros de flores, garrafa, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos, lixeiras e outros.

