Doze acrianos participam da Copa América de Taekwondo

Bons resultados não faltam à Liga Acreana de Taekwondo. Os atletas sempre retornam das competições com medalhas e títulos. No ano passado, foram contabilizadas mais 13 medalhas de campeões no Campeonato Brasileiro.

Sob coordenação do Mestre Levi, presidente da Liga, nesta quarta-feira, 12 atletas embarcam para Arujá, no interior de São Paulo, onde disputam a Copa América de Taekwondo. Estão inscritas 78 equipes do Brasil, mais Chile, Peru, Bolívia e Paraguai.

Vendendo trufas nos semáforos, durante 3 meses, os atletas conseguiram R$ 15 mil para comprar as passagens aéreas. Como foram vendidas cerca de 15 mil unidades e o produto era vendido a R$ 2, a Liga converteu metade da renda para compra de materiais.

“A gente conseguiu comprar as passagens e de antemão nós queremos agradecer a população que comprou as trufas. Os atletas treinaram bastante e se Deus quiser vamos levar o Acre ao lugar mais alto do pódio”, afirmou o mestre.

Dois atletas não conseguiram patrocínio para a alimentação e ainda aguardam resposta. Mas, o otimismo é grande e a vontade de participar do campeonato é maior ainda.

Entre os atletas que viajam para São Paulo está Daniele Souza. Ela é campeã estadual e vai participar pela primeira vez de um campeonato internacional.

“Como primeira expectativa, a gente sente um nervoso, mas a gente se esforçou bastante e tenho certeza que vamos trazer bons resultados”, disse a atleta. A jovem de 21 anos também participa de um desfile em São Paulo onde será escolhida a Miss Taekwondo.

Bryan Azevedo, filho do mestre, é o campeão de medalhas na categoria fraldinha. Com 5 anos, ele já é bi-campeão brasileiro, penta campeão estadual e coleciona mais de 20 medalhas. Ele não esconde a ansiedade pela viagem, onde vai disputar duas modalidades. "Eu sou campeão e vou lá ganhar um monte de medalha", prometeu.