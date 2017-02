Canadense é acusada de esconder os corpos de filhos recém-nascidos

De acordo com os investigadores, evidências indicam que os recém-nascidos foram mortos após o parto

Uma canadense foi acusada de esconder os restos mortais de seis filhos recém-nascidos em um depósito em Winnipeg, no Canadá.

Segundo informações da BBC, Andrea Giesbrecht, de 42 anos, pode pegar mais de 12 anos de prisão por ocultar os cadáveres das crianças.

De acordo com os investigadores, evidências indicam que os recém-nascidos foram mortos após o parto.

“As evidências médicas mostram que eles (os recém-nascidos) provavelmente nasceram vivos”, disse o juiz .

“Não há evidências de complicações durante as gestações (de Andrea). Todas as ações dela levam a uma conclusão: que Giesbrecht estava ciente de que essas crianças iriam nascer com vida e quis esconder o fato de ter estado grávida”, acrescentou.

De acordo com a publicação, até o momento, não há data prevista para o anúncio da condenação.