Após requerimento de Duarte, Câmara de Rio Branco instala CPI para Investigar Transporte Público

Na manha de hoje (7), o vereador Roberto Duarte (PMDB) apresentou na Câmara Municipal de Rio Branco um requerimento pedindo a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquerito – CPI com a finalidade de apurar supostas irregularidades nos termos de aditivos da renovação dos contratos entre as empresas de ônibus e a prefeitura. Além da assinatura do requerente, o documento conta com a assinatura dos vereadores N. Lima, Lene Petecão, Emerson Jarude e Clézio Moreira.

Segundo Duarte, além das supostas irregularidades nos contratos, os últimos aumentos da passagem de ônibus não passaram pelo plenário da Câmara Municipal, indicando assim, um segundo problema em relação ao Transporte Público Municipal.

A Comissão Especial de Inquérito foi instalada e agora segue para a composição e eleição do presidente e relator, que segundo o presidente da casa, poderá acontecer na sessão desta quarta-feira (8). (Asscom)