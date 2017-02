Andre Maia se reúne com presidente do INSS em Brasília acompanhado de Petecão e a Moisés

Em busca de resolver as inadimplências deixada pelas antigas gestões, o prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD) acompanhado do senador Sérgio Petecão (PSD) e do deputado Moiseis Diniz (PCdoB) esteve em audiência com o presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Leonardo Gadelha para regularizar a situação do município junto ao órgão.

Segundo o prefeito durante a audiência foi debatido algumas situações importantes para legalizar o município junto a instituição e a possível criação do posto de atendimento do INSS no município para garantir maior comodidade a população da região.

“O senador Petecão e o Moisés estiveram me acompanhando na audiência e tivemos importante diálogo com o presidente do INSS e o assessor chefe do órgão, Onofre Oliveira, tratando da situação que encontramos o município e as dívidas com a instituição. Pretendemos voltar ao município com notícias boas, inclusive garantindo a instalação desse posto do INSS que será de grande importância para nossa região”, destacou o prefeito.

O senador Sérgio Petecão destacou que o que for possível fazer para garantir a regularização do município e tiver ao seu alcance será feito. Temos o maior carinho por Senador Guiomard e daremos toda a atenção ao prefeito André para que resolva os problemas da nossa querida Quinari”, relatou Petecão.

O prefeito segue em agenda esta semana em Brasília para garantir emendas ao município e parcerias com os ministérios, para garantir projetos e recursos importantes para o desenvolvimento da região. (Asscom)