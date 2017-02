Resultado do Prouni é divulgado nesta segunda (6)

Nesta segunda-feira (6), o Ministério da Educação divulga o resultado dos selecionados para a primeira edição Programa Universidade Para Todos (Prouni) deste ano, na página do programa que concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior.

Nesta primeira chamada, serão oferecidas 214.110 bolsas de estudos, número que apresenta um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram ofertadas 203.602 bolsas. Do total de bolsas aprovadas, 103.719 serão integrais e 110.391, parciais — o governo federal cobre 50% da mensalidade.

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada deverão comparecer às instituições de ensino para comprovarem as informações prestadas na inscrição, entre hoje até o dia 13 de fevereiro.

Critérios

Puderam concorrer às bolsas os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e atingiram a pontuação igual ou superior a 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação e não possuir diploma de nível superior. Outro critério era ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou ter sido bolsista na rede particular.

Também é preciso comprovar renda familiar de até um salário-mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários-mínimos para a parcial.

Na inscrição, os candidatos tiveram a opção de indicar até dois cursos, por ordem de preferência. O resultado da segunda chamada deve ser publicado no próximo dia 20 de fevereiro. Com informações Portal Brasil