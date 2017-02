Polícia Militar recupera duas motocicletas roubadas

Policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) recuperaram na manhã de domingo, 5, duas motocicletas com restrição de roubo.

A primeira moto recuperada, uma Suzuki YES azul de placa MZY final 19, estava estacionada em um terreno abandonado na Rua Murú, bairro Rui Lino III. Os militares chegaram ao local após serem acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Investigação Criminal (DIC).

O segundo veículo foi recuperado na Estrada do Calafate. De acordo com os policiais militares, G.L.A, 28 anos, conduzia uma Honda Bros 160 azul, de placa QLX final 20. Durante a abordagem nada de ilícito foi localizado, mas no sistema constava que a motocicleta estava com restrição de roubo.

O condutor foi preso e juntamente com o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Assessoria PMAC