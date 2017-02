Novo site do Detran prioriza serviços online

O site do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) apresenta novo layout. Moderno, dinâmico e com mais facilidade para navegação em seus conteúdos, nele é priorizada a prestação de serviços online.

A proposta do Detran/AC, de acordo com o diretor-geral Pedro Longo, é oferecer mais qualidade. “A concepção deste projeto foi embasada na filosofia do projeto Detran Amigo, criado para desenvolver meios de melhor atender aos cidadãos”, enfatiza.

Totalmente reformulado, o site permanece com o mesmo endereço (www.detran.ac.gov.br), mas com conteúdos atualizados e uma disposição diferenciada, além de um design moderno, que permite ao internauta visualizar rapidamente o que procura.

Serviços disponíveis

Mais de dez tipos de serviços estão disponíveis no site, como, por exemplo, a solicitação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou a 2ª via, assim como emissão de débitos de veículos, acompanhamento de processo de habilitação e agendamento de vistoria de veículos.

De forma online, pode-se também verificar os procedimentos e documentos necessários para realização de serviços, assim como os valores das taxas. Além disso, é possível acessar o calendário de licenciamento anual, simular a prova teórica para habilitação e acessar informações estatísticas, entre outros.

Outra novidade é que, a partir de agora, o usuário pode realizar a atualização de endereço pelo site, serviço que antes era efetivado apenas presencialmente no Detran Sede. “Essa nova fase da comunicação vai tornar a consulta do cidadão e a busca por informações um processo fácil e rápido”, ressalta Pedro Longo.

