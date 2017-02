Marcelo “esquece” aniversário de CR7 e se irrita com torcedores: “Idiotas”

Marcelo perdeu a paciência com seus seguidores no Instagram neste último domingo. O lateral-esquerdo da seleção brasileira e do Real Madrid postou uma foto parabenizando Neymar pelos 25 anos de vida. Acontece que Cristiano Ronaldo faz aniversário no mesmo dia (sim, 5 de fevereiro), e os torcedores não perdoaram nos comentários. Ora, homenagear o jogador do clube rival e esquecer o craque do nosso time?

Mas Marcelo não gostou nem um pouco da cobrança e mandou um recado ríspido para os seguidores.

– Calem a boca, idiotas! – comentou ele.



Só que, logo depois, Marcelo também usou seu perfil no Instagram para parabenizar Cristiano Ronaldo.

– Bicho, hoje é teu dia, mané! Parabéns, felicidades.