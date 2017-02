Governo recebe R$ 10,3 milhões em emendas para reforma de hospitais do Acre

O governador Tião Viana e os deputados federais Alan Rick, Leo de Brito e César Messias protocolaram na manhã desta segunda-feira, 6, emendas federais que garantem investimentos de R$ 10,3 milhões em hospitais de Acrelândia, Sena Madureira e Feijó.

Só as emendas do deputado Alan Rick totalizam R$ 6,5 milhões para reforma e ampliação. Serão R$ 2,5 milhões para a Unidade Mista de Saúde de Acrelândia e R$ 4 milhões para o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Já o deputado Leo de Brito está destinando R$ 2,2 milhões também para o hospital de Sena e R$ 300 mil para a reforma do Hospital Geral de Feijó. E o deputado César Messias destinou R$ 1,3 milhão para o hospital de Sena de Madureira.

Tião Viana agradeceu o empenho dos deputados da bancada federal acreana que têm feito investimentos na saúde do Acre.

Ele ainda citou que o Estado possui R$ 100 milhões para investir em obras públicas, que incluem, por exemplo, a conclusão do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), o Hospital de Brasileia e a unidade do Hospital de Câncer de Barretos na capital acreana.

“Esse é um ato de grande valor, porque os deputados estão se colocando à disposição do governo do Acre em mediar relações com o governo federal para beneficiar o nosso estado. Temos orgulho do trabalho que desempenhamos na saúde do Acre e vamos ampliar e melhorar os serviços com esses novos recursos”, conta Tião Viana.

Para o deputado Alan Rick, o significado é especial. “Será a reconstrução dessas duas unidades. Em Sena Madureira, teremos um novo sistema de enfermarias, com possibilidade de atendimento para média e alta complexidades, e um IML [Instituto Médico Legal] no município. Em Acrelândia, a unidade está precisando de uma nova cara, e tudo lá também será melhorado”, ressalta.

O secretário de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, também comemorou o impacto positivo que as emendas terão. “É um grande avanço. Temos o apoio da bancada federal, e isso fará com que a população seja acolhida, com o fortalecimento dos serviços de saúde.”

Agência