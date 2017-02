Família pede doação de sangue para Romildo Magalhães

A família do ex-governador do Acre, Romildo Magalhães, usou o Facebook no último domingo (5) para pedir doação de sangue tipo O+ para o político que se encontra internado desde a semana passada.

A filha de Romildo, Samara Magalhães, encabeçou a campanha de doação e divulgou um pequeno comunicado sensibilizando a população para a necessidade do ex-governador.

“Gente, meu pai será operado e irá precisar de no mínimo 4 bolsas de sangue, pois a cirurgia é demorada o que faz com que ele perca bastante sangue. A tipagem sanguínea dele é O positivo, então se conhecerem alguém que seja O positivo ou O negativo que possa doar até terça-feira (7) é só ir no Hemoacre e falar que a doação terá como destinatário o senhor Romildo Magalhães da Silva, que está internado no Hospital Santa Juliana. Eu e minha família agradecemos desde já”, diz texto que postou no Facebook.

O ex-governador do Estado do Acre, Romildo Magalhães, foi internado no Hospital Santa Juliana em Rio Branco após complicações no coração.

De acordo com informações de familiares, o ex-chefe do Executivo acreano recebeu um marcapasso, aparelho que é implantado em portadores de diversas doenças do coração e tem a função de observar e corrigir os defeitos do ritmo cardíaco, e também passou por procedimentos de cateterismo.

Além de problemas cardiovasculares, Magalhães é diabético.

