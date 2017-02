Após desbarrancamento, criança desaparece nas águas do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul

Na tarde deste domingo (05), uma criança de aproximadamente 10 anos de idade, desapareceu nas águas do Rio Juruá, após ser levado pela correnteza do Rio. O fato aconteceu no bairro da Várzea, próximo ao Porto do Abraão.

De acordo com informações de populares, a criança estava acompanhada de seu pai, quando estavam tirando algumas frutas em uma árvore, até serem surpreendidos por um desbarrancamento, que acabou arrastando os dois às águas do Juruá. Após o desbarrancamento, o pai conseguiu se salvar; já seu filho, acabou sendo levado pelas águas do Rio.

Após o acontecido, homens do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foram acionados e estiveram local realizando as buscas pelo rapaz. Até o momento, a criança segue desaparecida. (com informações Juruá em Tempo)