Motociclista atropela e mata pedestre no João Eduardo, em Rio Branco

Um atropelamento ceifou a vida de um homem identificado por José da Silva Nascimento, de 41 anos, na rua Campo Grande, bairro João Eduardo, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, (06).

Segundo testemunhas, a vítima tentava atravessar a rua, quando o motociclista Charles S. Fleming de 20 anos, que vinha em alta velocidade colidiu com Silva. Com o impacto, a vítima foi arremessada há vários metros do local do acidente.

Viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para socorrer as vítimas, ao chegar, constataram a morte de José Silva, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motociclista foi atendido e encaminhado á Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, e em seguida será conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

O corpo de Nascimento foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia e em seguida será liberado para a família.