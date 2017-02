“Todos temos que nos unir para aliviar o sofrimento das pessoas atingidas pela enchente”, diz Antonia Sales

Mesmo sem a estrutura de um mandato, a ex-deputada estadual Antonia Sales (PMDB) vem liderando uma campanha para arrecadar e distribuir donativos para as famílias desabrigadas pela enchente do Rio Juruá. Contando com a colaboração de ex-assessores, amigos e simpatizantes de sua atuação política, a peemedebista percorre diariamente os bairros atingidos pelas águas para fazer doação de alimentos.

“Todos temos que nos unir para aliviar o sofrimento das pessoas atingidas pela enchente. Muitas famílias perderam seus pertences e estão passando sérias privações. Eles precisam de alimentos, uma palavra amigo e apoio para tentarem reconstruir o que foi destruído pela cheia. Estamos trabalhando para que estas famílias tenham recuperam a autoestima e superem este momento difícil”, diz Antonia Sales.

A ex-deputada destaca que uma de suas maiores preocupações é a saúde das crianças que permanecem nas áreas alagadas. “As crianças correm risco de contrair doenças. Quando chegamos nas comunidades, elas estendem as mãozinhas, sorrindo, alheias ao perigo. O carinho é a forma que elas têm para agradecer a ajuda que chega aos seus lares. Um gesto tão gratificante de amor e gratidão que emociona”, destaca.

Mais de 155 famílias receberam doações de alimentos da equipe de Antonia Sales. Ela distribui frangos, peixe, leite, café açúcar bolacha, manteiga, pão, fraldas descartáveis e enxovais para recém-nascidos. “Hoje vamos distribuir sopão no abrigo do ginásio coberto que tem aproximadamente 300 famílias. No domingo será nos outros quatro abrigos e também tem famílias na Santa Casa”, destaca a ex-deputada.

Ela afirma que toda sua família está mobilizada para ajudar as famílias desabrigadas. “Estamos doando também dois mil quilos de peixe da nossa criação. É o mínimo que podemos fazer para contribuir com a segurança alimentar dessas pessoas que necessitam de atenção especial neste momento que estão fragilizadas pelos prejuízos causados pela enchente do rio Juruá”, finaliza Antonia Sales. (AC 24 Horas)