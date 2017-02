Por causa da água: Deracre isola área e tráfego na pista do Igarapé Preto é alterado

O tráfego no local está fluindo por uma mão, motoristas devem respeitar a sinalização e limites de velocidade

Em decorrência do alto volume de água do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, uma galeria de sustentação da pista, no local se rompeu ocasionando a abertura de um buraco na rodovia AC-405.

A área afetada foi isolada (Foto: Maria Meirelles/Secom)

Na manhã deste sábado (4), o engenheiro do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Deracre), Josinaldo Batista, e o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, vistoriaram a área isolada para evitar acidentes. O tráfego no local está fluindo por uma mão. As autoridades pedem a atenção dos motoristas, que devem respeitar a sinalização e limites de velocidade.

“No momento não há agravante para que tenhamos que interditar a área, nem mesmo existe o risco de rompimento da pista. Continuaremos monitorando a situação e tão logo que possível, iniciaremos o reparo”, frisou Josinaldo. (Agência de Notícias do Acre)