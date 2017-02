No Acre, enteado mata padastro com uma facada no peito e fere vizinho

Um crime foi registrado durante a madrugada deste domingo, (05), na estrada do Quixadá, zona rural de rio Branco, localizado na região do bairro São Francisco.

Segundo testemunhas, era por volta das 2:00h quando o enteado identificado por Eloy desferiu uma facada no peito esquerdo do seu padastro, o colono Raimundo Nonato Pinto, de 44 anos, que morreu no local, em seguida o acusado tentou contra a vida do vizinho Elizon Farias do Nascimento, o mesmo foi atingido por uma facada no pescoço, os crimes teriam acontecido na residência de uma das vítimas.

Farias foi conduzido ao pronto socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado grave. A polícia ainda não divulgou a motivação do crime. O acusado pelo o homicídio e pela tentativa não foi preso, se encontra foragido.