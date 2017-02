Neymar chama jejum de gols no Barcelona de ‘maldição’

Ele garante, no entanto, que o mais importante é a equipe ganhar as partidas

Diz um ditado no futebol que atacante que não marca, não aparece. Será verdade? Vejamos o caso de Neymar: em todos os jogos, o craque vai para cima, chama a responsabilidade, dribla, dá assistência, mas não vem conseguindo balançar as redes. E vem sendo cobrado por isso.

Em entrevista ao site da Red Bull, o jogador falou que se incomoda com o fato, que inclusive classificou como “maldição”. Mas teria outras preocupações.

“É complicado não marcar, sobretudo quando se joga na frente, onde as expectativas são as maiores. É um incômodo, mas não é o primeiro na minha lista de preocupações. Meu foco é ganhar a partida, não importa se sou eu ou um companheiro que marca. Depois voltarei a marcar, assim que encontrar a maneira de romper a maldição.”