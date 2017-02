Jorge Viana e Nazaré Araújo vão a velório de Marisa Letícia em SP

O velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, teve início por volta das 9h deste sábado, 04.

Entre amigos, simpatizantes e correligionários estão o senador Jorge Viana e a vice-governadora Nazaré Araújo, que aproveitou a agenda que cumpria em São Paulo para ir ao velório e representar o governador Sebastião Viana.

Jorge Viana acompanha Lula desde anteontem quando houve o anúncio pelo Hospital Sírio Libanês da morte cerebral de dona Letícia. O anúncio oficial do falecimento da ex-primeira-dama foi feito nesta sexta-feira, 03, à tarde.

O auditório do sindicato do ABC, palco de assembleias e discursos e Lula , foi aberto ao público às 10h30. (AC 24 Horas)