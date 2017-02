Com clima anuviado no PSDB, Marcio Bittar já fala em deixar o ninho tucano liderado por Rocha

O ex-deputado federal e ex-presidente do PSDB no Acre Marcio Bittar já fala em deixar o PSDB. O clima está cada vez menos favorável para ele no partido, que ainda não tem certeza quanto ao seu futuro político.

Apesar de afirmar não querer deixar o ninho tucano, Bittar cogita a possibilidade de trocar de legenda. Com a intenção de disputar uma vaga de senador, ele esbarra na pretensão do deputado federal Major Rocha de também aventurar-se na disputa.

Com a esposa Marcia presidindo o Solidariedade, a tendência natural é que Marcio Bittar migrasse para a nova sigla. O problema é que em um partido de pouco expressão ele teria dificuldades de montar uma aliança capaz de lhe garantir as condições mínimas para vencer a eleição.

Ao ac24horas, Rocha disse que não pretende expulsar Bittar do PSDB, mas foi enfático ao dizer que Bittar não faz mais o que quer da legenda, o que ocorreu enquanto foi presidente da executiva estadual. (AC 24 Horas)