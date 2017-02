VIDA PREGRESSA: Um dos mortos em confronto com a PM já tinha passagens pela Polícia de Sena Madureira

Sérgio da Cruz Santana morava no Bairro Bom Sucesso, em Sena, e foi morto na tarde de ontem durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no ramal do 12, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. Seu corpo foi resgatado do local no começo da noite e levado para o IML, onde será feito o exame cadavérico.

Ele já tinha cumprido pena no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira e mais recentemente vinha sendo acusado de envolvimento em alguns assaltos ocorridos na região, sendo inclusive reconhecido pelas vítimas.

Seu corpo será velado no Bairro Bom Sucesso e deverá ser sepultado neste sábado. (Sena Online)