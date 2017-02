Vereadora de Cruzeiro do Sul ajuda desabrigados com os próprios recursos

A cada dia surgem novos exemplos de solidariedade com os desabrigados pela cheia do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul, município que vem sendo castigado por uma das maiores cheias de sua história. A calamidade que uniu oposição e situação renova a esperança de mudança no comportamento dos representantes políticos da população.

Um desses exemplos é a vereadora Mariazinha Soriano (PHS), que vem ajudando os desabrigados com os próprios recursos e distribuindo cestas básicas para famílias das comunidades Tapiri e Remanso. Com ajuda de alguns voluntários, Mariazinha Soriano percorre os locais onde as pessoas se recusam em abandonar suas casas.

“A estrutura do mandato é pequena, mas o pouco com Deus é muito. Estamos fazendo nossa parte para ajudar nossos irmãos que perderam o pouco que tinham com esta alagação. Não é uma ação política, mas um ato de solidariedade que deve ser praticado por todas as pessoas que tenham um pouco mais”, diz Mariazinha.

Segundo ela, este trabalho vem sendo possível por causa da ação voluntária de alguns colaboradores “que arregaçaram as magas para levar os donativos nos locais invadidos pela água, levando um pouco de conforto para famílias que precisam de muita ajuda. Estaremos colaborando até as águas baixarem”, finaliza a vereadora. (AC 24 Horas)