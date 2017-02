Professoras são assaltadas dentro de escola no Bairro do Alumínio

Um homem armado com uma faca rendeu três pessoas na escola Thaumaturgo de Azevedo, no bairro do Alumínio, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quarta-feira (03) . Duas professoras e um adolescente tiveram seus celulares levados pelo assaltante.

“A gente até pensava que era alguém pedindo alguma informação, pois estamos no período de matrículas, mas foi muito constrangedor. Ele já chegou e foi fechando a porta, mandou a gente deitar no chão e passar o que tinha e colocou a faca no pescoço do filho da diretora. Esperamos que a polícia possa identificar e prender essa pessoa”, falou a professora.

Após tomar os celulares das vítimas, o homem fugiu em uma bicicleta para rumo ignorado. A Polícia Militar fez rondas nas proximidades da escola, mas não conseguiu localizar o infrator. A escola Thaumaturgo de Azevedo Fica bem ao lado da sede da Polícia Federal, não sendo suficiente para amedrontar o assaltante. (Juruá Online

Com informações de Alexandre Gomes