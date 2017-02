Mulher amamenta porco salvo em enchente em transmissão ao vivo

Durante a transmissão ao vivo de um telejornal peruano, uma mulher protagonizou, na manhã desta sexta-feira (3), uma cena um tanto incomum.

O canal de TV América Notícias foi até a região de Lurigancho, nos arredores de Lima, para conversar com as vítimas do transbordamento do rio Huaycoloro, provocado pelas fortes chuvas na região.

No local, a repórter decidiu entrevistar uma mulher, que estava segurando um porquinho no colo e alegando ter salvo o animal.

“Senhores, esse pobre animal, eu sou mãe…”, dizia a mulher, chorando, antes de levantar a blusa e mostrar o seio para amamentá-lo.

Rapidamente, diante da atitude da mulher, a repórter passou a entrevistar outra pessoa, além de desviar a câmera.

“Vamos passar para uma senhora…”, narrou a jornalista, visivelmente constrangida.

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram com perplexidade com a cena.