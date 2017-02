Em troca de tiros com a PM, dois assaltantes são mortos e outros três baleados na zona rural de Sena Madureira

Uma troca de tiros entre policiais militares e pelo menos seis assaltantes deixou dois mortos e três feridos na tarde desta sexta-feira, 3, na altura do ramal do 12, zona rural de Sena Madureira.

O confronto se deu durante uma caçada que a polícia realizava ao bando – acusado de cometer assaltos em localidades do rio Purus. Um dos mortos é o ex-presidiário Sérgio da Cruz Santana, residente no bairro Bom Sucesso. Com várias passagens pela Polícia, ele vinha sendo investigado por envolvimento em diversos assaltos ocorridos na região de Sena, inclusive, foi reconhecido pelas vítimas em algumas ocorrências. A outra vítima fatal ainda não teve o nome revelado. Os outros três baleados deram entrada no Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes em estado. Trata-se de dois menores de idade, ambos com 17 anos e de Ermilton Miranda de Lima, 22. Dois foram transferidos para Rio Branco após os primeiros atendimentos em Sena. Os corpos das duas vítimas permanecem no ramal do 12 aguardando a chegada do IML para o resgate.

A PM confirmou a apreensão das armas em poder dos criminosos. Na troca de tiros, nenhum policial ficou ferido. Um dos integrantes do grupo conseguiu fugir por dentro da mata e até agora não foi localizado.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM MANOEL URBANO E FUGA PELO RIO PURUS

Consta nas informações da PM que os seis meliantes, oriundos de Sena Madureira, balearam na noite de domingo o colono José Afonso, 58 anos, crime ocorrido na zona rural de Manoel Urbano. Após a tentativa, eles fugiram em uma canoa pelo rio Purus com destino a Sena Madureira.

Na segunda-feira, policiais de Sena encontraram os seis acusados na altura do seringal Silêncio. Naquela ocasião, eles atiram na Polícia e conseguiram fugir mata à dentro. Na tarde desta sexta-feira, 3, a equipe da PM recebeu a informação de que o bando estaria fugindo pelo ramal do 12. Em um novo confronto, dois deles foram a óbito e outros três baleados.

