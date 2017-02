Curso de boas práticas do açaí será realizado em Manoel Urbano

O programa de capacitação da cadeia produtiva do açaí, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), já qualificou mais de 300 produtores rurais em Feijó, Tarauacá, Brasileia e Rio Branco.

O curso de boas práticas capacita todos os envolvidos nas diversas fases da produção do açaí, desde a coleta, o armazenamento e o transporte até o beneficiamento final, quando a fruta é transformada em suco e comercializada. A qualificação, que é gratuita, dura três dias e é dividida entre aulas teóricas e uma atividade prática.

Quem tiver interesse em participar, o curso será realizado nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, na Câmara de Vereadores de Manoel Urbano.

O objetivo é garantir qualidade em todo o processo, principalmente para que a população possa consumir um produto com a certeza da correta manipulação durante o seu preparo.

Agora em 2017, o programa de qualificação continua. O primeiro município a receber o curso de boas práticas será Manoel Urbano, distante cerca de 228 quilômetros de Rio Branco. A produção do açaí nativo no município está estimada em 50 toneladas da fruta.

“Queremos convidar a todos os produtores que trabalham com açaí no município para participar. Esse é um curso voltado não apenas para quem faz o suco, mas para todo mundo que trabalha em qualquer uma das fases da cadeia produtiva do açaí”, afirma Edivaldo de Andrade, coordenador do curso na Seaprof. (Agência de Notícias do Acre)