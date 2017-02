“Como queria morrer agora”, escreve jovem no Facebook horas antes de ser executado em Rio Branco

Horas antes de ser assassinado, o jovem Paulo Sergio Gomes Sobrinho, 19 anos, fez uma postagem em seu perfil no Facebook onde dizia que queria morrer, dando a entender que vinha sendo ameaçado de morte por membros da facção criminosa Comando Vermelho. “Como queria morre agora”, dizia a frase postada na rede social do jovem que seria integrante do “Bonde dos 13”.

A mensagem foi publicada às 4:59 horas da quinta-feira (02), e por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira (3), o duplo homicídio foi registrado. Paulo e seu irmão, Kenedy Sobrinho dos Santos, 25 anos, foram executados com vários tiros dentro de uma casa no ramal do Gurgel, que fica localizado na região do Amapá, no 2º distrito de Rio Branco.

Uma outra pessoa que não teve o nome divulgado estava na residência no momento do tiroteio e foi ferida com disparos de arma de fogo. Ela teria se fingido de morta e escapou de também ser executada.

A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP). (Folha do Acre/Marcos Dione)