Com dor de cabeça, mulher descobre barata viva dentro de crânio

Após se queixar de dores de cabeça constantes, uma indiana, moradora de Injambakkam, na Índia, foi até o médico em busca de uma solução.

No hospital, a mulher contou que sentia algo se mexendo dentro do nariz, o que chamou a atenção dos médicos.

Por incrível que pareça, após um exame de imagem, os médicos detectaram uma barata viva presa em um pequeno espaço no crânio entre os olhos, informou o UOL.

De acordo com os cirurgiões, caso o inseto não fosse retirado, a paciente poderia morrer por infecção no cérebro.