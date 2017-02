Babá doa parte de seu fígado para salvar vida de bebê nos EUA

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A vida de uma menina de 16 meses foi salva por sua babá, uma aluna da Universidade da Pensilvânia que doou a ela parte de seu fígado.

Kiersten Miles, de 22 anos, conhecia a família Rosko, de Jackson, há apenas três semanas quando ficou sabendo que a bebê, Talia, tinha uma grave doença que poderia se tornar fatal se ela não recebesse um transplante de fígado.

A equipe médica informou a Miles que o difícil procedimento poderia ter sequelas não apenas para Talia, mas também para ela. Mas a jovem estava decidida e doou parte do fígado no Hospital da Universidade da Pensilvânia no início de janeiro.

A jovem ainda se recupera da cirurgia, mas diz que foi um sacrifício pequeno. Os médicos dizem que ela e Talia estão se recuperando muito bem.

G1 Mundo