Atlético-AC x América-MG, pela Copa do Brasil, terá trio de arbitragem de SP

O departamento de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou nesta quinta-feira (2), a escala de árbitros para os jogos de quarta (8) e quinta-feira (9), pela primeira fase da Copa do Brasil. E o duelo entre Atlético-AC x América-MG, marcado para a quarta, terá trio de arbitragem de São Paulo.

O árbitro principal da partida será Flávio Rodrigues de Souza. Ele terá como auxiliares Herman Brumel Vani e Luiz Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro será Carlos Ronne Casas de Paiva, do Acre.

Flávio Rodrigues de Souza tem 36 anos, é representante comercial e integra a Seleção Nacional de Árbitros de Futebol da CBF (Senaf) desde o mês de janeiro de 2010. Será o primeiro jogo oficial dele no comando em 2017. Na temporada passada, atuou como árbitro principal em 16 partidas, quatro da Série A, sete no Brasileiro da Série B, duas pela Série C e três pela Copa do Brasil.

Atlético-AC e América-MG se enfrentam na quarta-feira (8), na Arena da Floresta, em Rio Branco, às 23h30 (de Brasília). De acordo com o novo regulamento da competição, o time visitante joga pelo empate para avançar à segunda fase.

Globoesporte