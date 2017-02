Jovem é alvejado seis vezes por dupla de motociclistas no João Eduardo

As “atividades” na Baixada da Sobral não cessam, após algumas horas da execução de João Victor Nogueira, 18 anos, com dois tiros, o jovem Antônio Leonardo de Souza Ferreira, 23 anos, foi alvejado com exatos seis tiros. O crime ocorreu na Travessa Messias, no bairro João Eduardo, localizado na região da Sobral.

De acordo com relatos, Antônio estava próximo de uma escola quando dois homens em uma motocicleta se aproximou e já começaram a efetuar os disparos em sua direção. Após a ação a dupla de criminosos fugiu tomando rumo ignorado.

Uma viatura de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e encaminhou o jovem ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Leonardo deu entrada na unidade de saúde em estado em grave, já que um dos tiros atingiu o olho esquerdo do jovem.

Segundo os militares, a suspeita é que a dupla de motociclistas são responsáveis pelo os dois casos, o homicídio e a tentativa, pois as características que os populares repassaram para a guarnição, coincidem com as dos bandidos. O os fatos serão investigados pela polícia civil.