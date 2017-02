Corpo carbonizado é encontrado dentro de apartamento no Bairro Seis de Agosto

Um crime macabro aconteceu na madrugada deste sábado, (04), na Travessa Santa Terezinha, no bairro Seis de Agosto, localizado na região do Segundo Distrito de Rio Branco. O corpo de um homem foi encontrado carbonizado.

Segundo informações, moradores encontraram o corpo de Manoel Lopes totalmente carbonizado dentro de um apartamento abandonado, em seguida acionaram a polícia militar via Ciosp ( Centro Integrado de Operações da Segurança Pública).

Uma guarnição do 2° BPM (Batalhão de Polícia Militar) se deslocou até o local do crime, ao chegar, os militares se depararam com a cena forte, Lopes estava caído ao chão carbonizado. Uma mulher que não teve o nome divulgado também chegou ao local, e se identificou como tia da vítima e proprietária do apartamento.

Segundo a tia de Lopes, o homicídio pode ter sido por vingança, já que Manoel presenciou um furto de tijolos na semana passada na residência da mesma, e teria registrado um boletim de ocorrência (BO) na Delegacia da Segunda Regional.

A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação na tentativa de chegar até aos autores da barbárie. O crime está sobre responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP).

Os restos mortais do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos de identificação do corpo.