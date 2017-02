Trump manda recado ao Irã: “Estão brincando com fogo”

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu um aviso ao Irã nesta sexta. O líder norte-americano, pelo Twiiter, afirmou que o país está “brincando com fogo”, e acrescentou que ele (Trump) “não será tão gentil quando Obama” em relação às políticas com o país.

Na quarta-feira (1), o conselheiro do presidente para assuntos de segurança, Michael Flynn, avisou que a Casa Branca advertiu o Irã de maneira formal após serem noticiados e confirmados pelo governo do país a realização de testes de mísseis balítiscos.

