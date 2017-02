Submarino da Alemanha nazista é encontrado no mar perto dos Açores

Os investigadores alemães encontraram um submarino da época da 2ª Guerra Mundial afundado no Atlântico, perto dos Açores, 75 anos atrás, comunicou a Fundação Rebikoff-Niggeler, fundada em 1994 na Ilha do Faial, nos Açores, e tem como uma das principais atividades o estudo do fundo marítimo. Além dos projetos de pesquisa, a fundação realiza a produção de documentários.

Segundo a entidade, os cientistas alemães Kirsten e Joachim Jakobson encontraram o submarino alemão U-581 em setembro do ano passado a 900 metros de profundidade, perto da Ilha do Pico.Os destroços do submarino acolhem agora corais de água fria, o local se transformou em um recife artificial a grande profundidade.

A equipe de cientistas examinou o fundo marítimo usando um batiscafo LULA 1000. Esta descoberta atrai o interesse tanto dos historiadores como dos biólogos. Estes últimos poderão investigar como e em que condições se desenvolvem tais recifes.

Há 75 anos, na noite de 1 para 2 de fevereiro de 1942, o submarino entrou no porto da cidade portuguesa de Orta. Junto com outro submarino alemão, ele tinha como objetivo afundar os navios de transporte britânicos, que na época já estavam danificados e planejavam sair do porto de madrugada.

Porém, o submarino alemão foi detectado pelo destróier britânico Westcott, que logo começou a perseguição. A sudoeste da Ilha do Pico, o destróier lançou torpedos contra o submarino, que atingiram sua parte traseira, em resultado do que o navio começou a deixar entrar água.

O comandante decidiu evacuar a tripulação e fazer afundar o submarino para que ele não ficasse nas mãos do inimigo. A tripulação era de 46 homens, sendo que 42 deles conseguiram se salvar, tendo os restantes ficado prisioneiros dos britânicos. (SputnikBrasil)