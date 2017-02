Polícia Civil recupera vários objetos furtados em Sena; Até mesmo uma geladeira tinha sido afanada pelos ladrões

Através de um cuidadoso trabalho de investigação, policiais civis de Sena Madureira conseguiram localizar no final da manhã desta sexta-feira, 3, diversos objetos domésticos que tinham sido furtados há dias no município. As apreensões ocorreram em três Bairros da cidade: Bosque, Cristo Libertador e Rosa Gonçalves.

O que chama bastante atenção é que foi encontrada praticamente toda a mobília de uma casa e até mesmo uma geladeira foi apreendida. A PC confirmou, ainda, a apreensão de 01 fogão, 01 antena parabólica, 01 bebedouro, bicicleta, 01 colchão, dentre outros.

Todos os objetos foram levados para a Unidade de Segurança Pública de Sena e devem ser restituídos aos verdadeiros proprietários.

A Polícia continua com o trabalho de investigação no intuito de identificar e prender os larápios. (SenaOnline)