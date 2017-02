“Nível do rio Juruá começa a baixar nesta sexta”, prevê Friale

Após haver atingido e superado a maior cota já registrada, em Cruzeiro do Sul, o nível do rio Juruá, começa a baixar a partir desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Todo o imenso volume de água das chuvas que ocorreram nos municípios de Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, praticamente, já se encontra no leito do rio principal: o Juruá.

“As chuvas quase cessaram nos últimos quatro dias em todo o Acre, principalmente, no centro e no oeste do estado. Assim, a população já pode esperar, com alívio, o recuo das águas que invadiram parte da cidade”, afirma.

Cruzeiro do Sul enfrentou sua maior enchente. O rio ultrapassou nos últimos dias os 14, 20 metros, cota acima dos 14, 15 metros registrados em 1995. Na cidade, mais de 400 famílias foram retiradas de suas casas por causa do alagamento.

Rio Acre

Friale informa que o rio Acre, por enquanto, é o que menos preocupa, já que seu nível deverá, rapidamente, ser reduzido para menos de 7 metros dentro de, aproximadamente, sete dias, em Rio Branco.

As chuvas, possivelmente, voltarão a ficar fortes e volumosas somente no meio da próxima semana, cujo reflexo na elevação significativa do nível dos rios dar-se-á entre cinco e sete dias após, exceto os igarapés que podem transbordar a qualquer momento, caso chova forte, uma única vez, sobre sua bacia hidrográfica. (Folha do Acre)