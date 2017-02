Neta de Lula escreve carta para dona Marisa Letícia; veja

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O post no Facebook já tem mais de 1,9 mil curtidas e 500 compartilhamentos

A neta do ex-presidente Lula publicou uma carta para Dona Marisa Letícia, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e teve morte cerebral declarada na última quinta-feira (2). Bia Lula fez um relato emocionante sobre o companheirismo da ex-primeira-dama com Lula nos mais de 40 anos de casamento.

Em um dos trechos da carta, que já tem mais de 1,9 mil curtidas e 500 compartilhamentos, ela cita a força e garra de Dona Marisa. “Não se deixava abater tão fácil por nada, era mulher de fibra, forte como poucas que conheço”, escreveu a neta do ex-presidente.

Leia abaixo na íntegra a carta publicada por Bia Lula:

“Quem conheceu Marisa sabe que ela era “osso duro de roer”. Não se deixava abater tão fácil por nada, era mulher de fibra, forte como poucas que conheço. Marisa foi uma mulher que admiro, e bato palmas.

Marisa foi a base para que meu Avô, o grande Luiz Inácio, pudesse chegar aonde chegou. Vocês podem ter certeza, sem ela, o caminho seria MUITO mais difícil do que foi e muito mais doloroso.

Marisa ficou ao lado do meu avô em TODOS os momentos. Aguentou prisão, aguentou perseguição, aguentou a vida sindical, aguentou câncer, aguentou presidência da república (não deve ser fácil ser mulher do Presidente da República, né?!), aguentou mais perseguição, aguentou gente invadindo sua casa e carregando tudo o que via pela frente, aguentou xingamentos, aguentou muita coisa, e olha.. Apesar de tudo isso, ela não se deixava abater, não se permitia deixar abater. Talvez fosse para dar suporte ao meu avô, talvez fosse para não perder a banca de durona.. Não sei.. Só sei que Marisa era dura na queda.

Lembro de um dia, com toda a confusão de perseguição política que estamos vivendo, encontramos com meu Avô e minha mãe pergunta: “Pai, como ta a Marisa? Achei ela tão abatida.” Ele riu e falou algo do tipo: “Se eu falar que você falou isso dela, ela vai querer te mandar para aquele lugar e vai dizer que está ótima!”

Marisa não era minha Avó. Mas Marisa foi a mulher que meu avô escolheu para viver e ser sua companheira para o resto da vida. Com toda a certeza, foi uma das melhores escolhas do meu avô, mais companheira que ela eu desconheço.

Marisa, era uma militante ímpar, costurou a primeira bandeira do PT, fez sua casa sede do partido, e foi assim que tudo começou para nós militantes. Sem a compreensão de Marisa, sem sua postura, sem seu companheirismo a luta seria muito mais dura, mais difícil.

Neste momento de dor e luto para todos nós da família, só tenho a agradecer por tudo, que Marisa fez pela minha família, pelo meu avô. Agradecer por tudo que ela fez pelo meu partido. E por tudo que ela representou para o país.

Marisa parte desse mundo, com a certeza, de que sem ela, muita coisa seria impossível. Que o universo, Os Deuses, te recebam de braços abertos, e que nos deem força para seguir em frente e dar suporte para Luiz Inácio.

Analua vai chegar e não vai conhecer a grande companheira que seu bisavô teve. Mas vou contar sobre você, sobre tudo o que você representou.

Vá em paz, grande Mulher!

Marisa Letícia, PRESENTE! (Hoje e sempre)

#ForçaLula”