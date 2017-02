Ministro da Integração Nacional visita Cruzeiro do Sul e promete ajuda aos desabrigados

O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, desembarcou há pouco em Cruzeiro do Sul para visitar os atingidos pela enchente. Acompanhado do prefeito do município, Ilderlei Cordeiro (PMDB), do governador Sebastião Viana (PT) e de integrantes da bancada federal acreana, incluindo a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) e os senadores Gladson Cameli (PP) e Sérgio Petecão (PSD). Barbalho prometeu repassar ao município, em caráter de urgência, R$ 4 milhões.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, o recurso vai minorar o sofrimento de milhares de pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas. A prefeitura mantém, por enquanto, dois abrigos com mais de 300 pessoas. Ontem, outros 14 boxes foram construídos, num prédio anexo ao ginásio poliesportivo Alailton Negreiro.

Após a visita, o ministro, o governador e os parlamentares federais embarcaram em dois helicópteros para visitar o município de Tarauacá. (AC 24 Horas)