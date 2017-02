Mais um município acreano decreta Situação de Emergência por causa das cheias dos rios

Mais um município acreano decretou “Situação de Emergência” por causa das inundações dos rios. Desta vez, o prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia, publicou, hoje (03), no Diário Oficial do Estado (DOE), o decreto de N°18/2017 que força atenção especial dos governos do estado e federal.

A cidade de pouco mais de 12 mil habitantes, registrou nos últimos dias chuvas abundantes em toda a bacia do alto Juruá e Alto Paraná dos Mouras. Na bacia hidrográfica do rio Juruá vários afluentes e o acumulo de precipitação na região que chegou a 387 mm, o maior dos últimos cinco anos, elevou a cota do nível do manancial nas comunidades do entorno do município.

O nível do rio tem aumentando consideravelmente onde marcou 14,20m (medição realizada ás 07h no dia 31 de janeiro), superando a cota de transbordamento em 1,20m. Com isso, o avanço da água nas áreas ocupadas pela população vulnerável a ocorrência das inundações, e que segundo levantamento da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, diversas comunidades rurais estão sendo atingidos pela inundação, deixando centenas de residências inundadas.

“Considerando a quebra da situação de normalidade e da rotina das famílias atingidas, bem como os impactos negativos causados no sistema de transporte, na saúde pública e na segurança global, afetando a integridade e a incolumidade da população e o comprometimento da capacidade do Município de Rodrigues Alves arcar com o imenso ônus causado pela ocorrência e magnitude deste evento, atingindo os diversos bairros e comunidades rurais, decreto Situação de Emergência”, justificou o executivo.

Segundo o prefeito, a situação de emergência trouxe adversidades de ordem social e econômica que superam a capacidade orçamentária do município de realizar as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade. (Folha do Acre)