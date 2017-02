Heloísa Faissol, ex-‘A Fazenda’, é encontrada morta no Rio de Janeiro

Na noite desta quinta-feira (2), a polícia do Rio de Janeiro encontrou um corpo dentro de um apartamento localizado no bairro de Copacabana, Zona Sul da cidade.

Inicialmente, as informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias, que revelou que o corpo era da ex-participante do reality “A Fazenda”, Heloísa Faissol. Ela foi a terceira colocada da sétima edição da atração da Record.

Amigos de Heloísa informaram sobre a morte, que depois foi confirmada pela polícia. As causas ainda não foram reveladas e o corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML).

Durante a sua passagem pelo reality show, Heloíssa, que é funkeira e socialite, mesmo se envolvendo em muitas polêmicas, ganhou o carinho de vários telespectadores de ‘A Fazenda’.

O caso será investigado pela 13ª DP (Copacabana).