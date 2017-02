Familiares não aparecem para visitar Eike na prisão

Nenhum familiar de Eike Batista apareceu para visitá-lo, no complexo penitenciário de Bangu, Zona Oeste do Rio. O empresário está preso desde a última segunda-feira (30), acusado de pagar propina em esquema chefiado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

Embora os parentes tenham direito de fazer uma visita extraordinária, enquanto a carteirinha de visitante não é expedida, apenas o advogado de Eike esteve no local. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com o jornal O Globo, as informações foram repassadas pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

No mesmo dia em que a Justiça expediu o mandado de prisão contra o empresário, o filho dele Olin Batista, de 21 anos, postou fotos e vídeos, mostrando momento de diversão em um hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde passava férias.