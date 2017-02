EI amputa mãos de crianças que se recusaram a matar reféns

Após capturarem crianças como meninos-soldados, o Estado Islâmico tem utilizado a tortura para os que se negam a cumprirem as ordens do grupo terrorista. Segundo a IraqiNews, dois jovens de 10 e 12 anos tiveram as mãos amputadas após terem se negado a matar reféns da organização.

De acordo com o jornal, o caso teria acontecido em Mosul, recentemente alvo de ataques por parte da coalizão internacional.

Recentemente, vídeos foram divulgados onde crianças aparecem com armas e, em alguns deles, executando pessoas que foram presas pelo grupo.