Concurso SESAU – RO Edital nº 013/2017

A Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU – RO), com o auxílio da FUNRIO, realiza um grande concurso público, orientado pelo edital nº 013/GCP/SEGEP/2017, objetivando a ocupação de 1.143 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As inscrições custam de R$ 45,00 a R$ 80,00 e podem ser feitas diretamente na página oficial da FUNRIO (www.funrio.org.br), entre 23 de janeiro e 01 de março de 2017.

CARGOS DISPONÍVEIS

Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Serviços Portuários e Fluvial, Agente em Atividades Administrativas, Motorista, Técnico em Aparelhos e Equip. Hospitalares, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Hemoterapia, Técnico em Informática, Técnico em Laboratório, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Ortopedia, Técnico em Radiologia, Técnico em Radioterapia, Técnico em Reabilitação, Técnico em Registro e Informações em Saúde, Técnico em Segurança do Trabalho, Administrador, Administrador Hospitalar, Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho (especialista), Enfermeiro Especialista em Hemodinâmica (Perfusionista), Enfermeiro Especialista em Nefrologia, Engenheiro Civil, Engenheiro em Segurança do Trabalho, Engenheiro Químico, Estatistico, Farmacêutico, Físico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta – Especialista em Cardiorrespiratória, Fisioterapeuta – Especialista em Hemodinâmica (Perfusionista), Fonoaudiólogo Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar, Médicos de diversas especializações, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Os vencimentos iniciais vão de R$ 717,79 a R$ 9.028,76, acrescidos de gratificações e/ou benefícios, conforme o cargo.

PROVAS E EDITAL

O concurso será composto de prova objetiva para todos os inscritos, avaliação de títulos (para cargos de nível superior), além de avaliação médica admissional, checagem de pré-requisitos e comprovação de documentos, conforme o seu andamento. As provas objetivas poderão ser realizadas nos dias 08 e/ou 09 de abril de 2017 (se necessário o uso de mais de um dia ou de um turno de aplicação).

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado ou não por igual período. Edital e atualizações devem ser acompanhados na página da FUNRIO.

DICAS PARA AS PROVAS SESAU – RO – TIPOS DE DOCUMENTOS OFICIAIS

O Manual de Redação da Presidência da República é um documento que especifica a padronização de comunicações oficiais, de modo que a redação dos atos possa seguir um padrão e assim organizar as correspondências conforme a natureza do documento.

Há diversos documentos oficiais, como o aviso, o telegrama, correio eletrônico. O Padrão Ofício, por exemplo, corresponde a uma diagramação única de três documentos: ofício, memorando e aviso. Dessa forma, é possível uniformizar todo o procedimento, garantir agilidade e segurança ao seguir as normas para redigi-lo.

O Padrão Ofício conta de inúmeras partes. São elas:

• Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. Por exemplo: Of. 123/2002-MME;

• Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita;

• Assunto, contendo o teor do documento;

• Destinatário com nome e cargo;

• Textos (caso não seja apenas encaminhamento de documentos, deverá conter um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão).

• Fecho;

• Assinatura, de quem enviou;

• Identificação do signatário;

Diagramação e estrutura do Padrão Ofício

As formas de diagramação do Padrão Ofício também são especificadas, como a fonte utilizada (Times New Roman corpo 12 no texto e 11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé), a paginação obrigatória após a segunda página, a paragrafação de 2,5 cm, espaçamento simples entre linhas e 6 pontos após cada parágrafo.

Como já dito, o Padrão Ofício serve para três documentos. “O aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades”. E o memorando é um tipo de comunicação estritamente interna. Aliás, é válido notar o quanto o memorando tem como objetivo a rapidez e simplicidade. A sua tramitação é ágil.

Em relação à forma e estrutura do aviso e ofício, é necessário seguir as normas do Padrão Ofício e adicionar o vocativo. No cabeçalho ou rodapé, é preciso conter: nome do órgão ou setor, endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico. Já o memorando tem como diferença o destinatário, o qual deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.

Além do Padrão Ofício, há outros documentos que seguem regras específicas, como a exposição de motivos (que é especificamente dirigido ao Vice-Presidente da República ou ao Presidente da República), mensagem, telegrama, fax e correio eletrônico.

É válido ressaltar que o correio eletrônico, o e-mail, é um documento que permite maior flexibilidade e praticidade. Não se tem uma estrutura específica ou normas, porém, é indicado que a linguagem seja compatível e adequada. Para o e-mail possuir um valor documental, é necessário existir certificação digital.

O telegrama também é outro documento que já foi superado por outros mais inovadores e mais ágeis. Entretanto, se faz o uso dele quando não é possível o uso do e-mail ou do fax. Sabe-se que o telegrama tem um valor elevado, por isso que, se utilizar é necessário que seja conciso e claro. Não um padrão a ser seguido, porém os próprios Correios têm uma estrutura pronta e padronizada.