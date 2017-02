Com amistoso, Rio Branco testa time e avalia treinador

O Rio Branco FC faz, amanhã, as 15:30 no CT do José de Melo, o primeiro teste na temporada 2017.

O adversário do amistoso será o Andirá, justamente o primeiro time que o Estrelão vai encarar no estadual, dia 19.

A partida terá aspectos de avaliação. O treinador Cristian Souza vai testar todos seus jogadores e a diretoria, avaliar o trabalho do “professor”, contratado para mudar o cenário no futebol do clube.

Este mês, o Rio Branco FC disputa a Copa do Brasil, quando enfrenta o Figueirense dia 15 na Arena e estreia também no estadual. (AC 24 Horas)