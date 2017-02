Calafate: casa de policial é invadida por assaltantes; um criminoso é morto e duas pessoas são feridas

Um policial militar da reserva teve sua casa invadida por dois assaltantes na noite desta quinta-feira, (02), na Rua Purus, Loteamento Portal da Amazônia, região do Bairro Calafate. A tentativa de assalto foi frustrada, e culminou na morte de um dos criminosos.

De acordo com informações, a dupla teve acesso a casa no momento em que o filho do PM abria o portão para entrar com o carro. O jovem de 22 anos, foi surpreendido pelos os assaltantes que estavam armados e em seguida o renderam. A vítima foi forçada a levar os criminosos até o interior da casa, onde estava o policial aposentado e a esposa.

Ao perceber a ação, o militar reagiu e entrou em luta corporal com um dos bandidos, em seguida conseguiu segurar a arma do criminoso, que saiu efetuando vários tiros, acertando o jovem e a esposa do sargento, momento esse que o militar tomou a arma e efetuou um único tiro na cabeça do assaltante. Após o disparo, o menor Rogério Roldemeris, 17 anos, caiu ao solo, e morreu no local. Segundo informações, o criminoso seria integrante da facção criminosa “Bonde dos 13”.

A esposa do policial, que não teve o nome revelado, foi ferida com um disparo de raspão no tórax, e seu filho foi atingido com um tiro nas costas e outro no abdômen. Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam os feridos ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O jovem de 22 anos deu entrada na unidade de saúde em estado grave, e passará por uma cirurgia de emergência, já a mãe teve um ferimento superficial e seu quadro é estável.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e removeu o corpo do menor que morreu no confronto com o policial. Viaturas do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e do 4° BPM (Batalhão de Polícia Militar) estiveram presentes, fizeram uma varredura nas adjacências para tentar prender o outro assaltante que se evadiu. Mas até o momento ninguém foi preso.